Le Standard se révolte et submerge l'Antwerp après la pause

Le Standard est venu à bout de l’Antwerp et a réussi son départ en play-offs 1. Menés après 25 minutes, les Liégeois ont renversé la situation en deuxième mi-temps (3-1). Ils remontent provisoirement à la 2e place, à 2 points de Genk.



Quelques centres, des demi-occasions et beaucoup d’intensité, ce premier duel des play-offs 1 n’est pas flamboyant. Le Standard touche le montant via Razvan Marin (3e). A la 25e minute sur sa première -véritable opportunité - l’Antwerp prend les commandes. Dieumerci Mbokani réussit un joli contrôle, bénéficie d’un contre favorable avant de faire preuve de sang-froid pour ajuster Guillermo Ochoa (0-1). Lior Refaelov frappe juste au-dessus après un nouveau bon travail de Dieu.



Le Standard manque d’idées et de percussion. Michel Preud’homme tente d’y remédier avec la montée de Moussa Dejenpo. Les Rouches affichent d'emblée un visage plus déterminé. Kostas Laifis manque le cadre (53e), une déviation de Renaud Emond passe juste à côté (59e). L’Antwerp, seule équipe à avoir gagné à Sclessin cette saison en Pro League, est secoué mais il fait bloc.



La pression se fait de plus en plus forte et la digue anversoise finit par céder. Marin s’infiltre dans le rectangle et centre en retrait pour Djenepo dont la talonnade fait mouche (1-1, 71e).



Une tête de Bope Bokadi (76e), Orlando Sà est contré au dernier moment (79e), les vagues liégeoises continuent de déferler. Luis Pedro Cavanda à la conclusion d’un contre (81e) et Laifis (87e) font définitivement basculer la rencontre et offrent les trois points au Standard.