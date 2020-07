Le Standard se met sur son 31 pour sa photo d'équipe 2020-2021

Le staff et les joueurs du Standard ont pris la pose ce jeudi pour la traditionnelle photo d'équipe d'avant-saison. Au total, ce sont 31 joueurs qui se sont présentés devant les objectifs, dont l'unique nouvelle recrue, le gardien de but Laurent Henkinet, et plusieurs jeunes de l'Académie.

En haut, de gauche à droite : Felipe Avenatti, John Nekadio, Noe Dussenne, Merveille Bope Bokadi, Louis Fortin, Laurent Henkinet, Arnaud Bodart, Jean-Francois Gillet, Aleksander Boljevic, Mergim Vojvoda, Moussa Sissako, Konstantinos Kostas Laifis, Obbi Oulare

Au milieu, de gauche à droite : Ricardo Carvalho, Yoram Ntelo Mbala, Nicolas Gavory, Duje Cop, Selim Amallah, Kevin Miny, Patrick Asselman, Stan van den Buijs, Renaat Philippaerts, Jan Van Steenberghe, Zinho Vanheusden, Abdoul Tapsoba, Eden Shamir, Michel Ange Balikwisha, Piero Rossi

En bas, de gauche à droite : Damjan Pavlovic, Denis Dragus, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Mehdi Carcela, Eric Deflandre, Philippe Montanier, Mickael Debeve, Samuel Bastien, Collins Fai, Maxime Lestienne, Joachim Carcela, William Balikwisha