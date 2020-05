Le Standard se dote d'une charte pour les agents, détaillée et non négociable

Le directeur général du Standard Alexandre Grosjean s’est exprimé sur le site officiel du club liégeois ce lundi soir. L’un des dossiers abordés est la toute fraîche création d’une charte à destination des agents de joueurs. Les agents qui voudront collaborer avec le Standard et lui présenter un ou des joueur(s) devront désormais signer ce document pour entamer toute négociation avec le club.

La création de cette charte est un effet du "Footgate" qui a secoué le monde du foot belge. "On a voulu se remettre en question, notamment sur le point de la collaboration avec les intermédiaires, les agents" explique le directeur général liégeois. "Avec les futurs agents, ce sera systématique : ils devront accepter et signer ce document qui se veut honnête, transparent, et non négociable. Les agents qui ont déjà des joueurs actuellement sont en train de signer cette charte. Celui qui refuse ne pourra pas ou plus travailler avec le Standard de Liège dans le futur."

Le document, consultable sur le site officiel du club, clarifie par exemple les règles concernant les commissions des agents. Il fixe aussi les principes visant à éviter les situations de conflit d’intérêts. Le Standard indique d’ailleurs ne pas vouloir se limiter à un nombre restreint d’intermédiaires : "Il veillera donc à ce qu’un intermédiaire ne puisse représenter un nombre trop important de joueurs et/ou entraîneurs au sein de son Equipe Première et ses équipes de jeunes".

Les agents sont désormais clairement prévenus, rouge sur blanc.