Le Standard sauce Preud'homme sans certitude avant d'affronter Bruges

La direction du club liégeois a totalement changé à l’aube de la saison 2018-2019. En effet, Michel Preud’homme succède à Ricardo Sa Pinto au poste d’entraîneur principal, mais l’ancien gardien des Diables Rouges est en fait bien plus que ça. Preud’homme siège également au conseil d’administration du club et porte aussi la casquette de vice-président. Le nouvel entraîneur des Rouches sera épaulé dans sa tâche par Emilio Ferrera (avec qui il a travaillé à Al-Shabab Riyad en Arabie Saoudite) qui prend le rôle de T2 du groupe professionnel ainsi que le poste de T1 du noyau espoir. Un projet ambitieux pour le RSCL qui s’inscrit dans la durée puisque MPH s’est engagé pour quatre ans.

Outre les départs définitifs de Belfodil qui a signé à Hoffenheim, Dossevi qui retourne au FC Metz et N’Dongala qui s’en va à Genk, l’effectif du Standard de Liège reste compétitif sur le papier. Le club liégeois a convaincu le belgo-brésilien Edmilson et Mehdi Carcela , son leader offensif et technique, de rester dans la cité ardente au même titre que Luis Cavanda (qui appartenait à Galatasaray) et Konstantinos Laifis (en provenance de l’Olympiakos) dont les options d’achats ont été levées par les Rouches. Deux autres arrivées viennent renforcer le noyau de Preud’homme : il s’agit de Samuel Bastien , un milieu de terrain qui évoluait au Chievo Vérone en Série A et de Senna Miangue , un défenseur polyvalent qui arrive en prêt de Cagliari aussi en Série A. Le club de Liège cherche encore un attaquant pour prêter main forte à Renaud Emond et se permettre de jouer sur tous les tableaux (championnat et coupe d’Europe).

Préparation compliquée

Les Standardmen ont déçu en préparation avec un bilan de trois défaites, deux partages et seulement deux victoires (contre Tubize et Sprimont). Pas idéal avant le match de dimanche à Bruges et la reprise du championnat à domicile contre La Gantoise vendredi prochain, mais MPH reste positif. Le technicien liégeois a misé sur une grosse préparation physique qui, pour Preud'homme, "n'est pas encore finie et qui va encore durer longtemps", avec des entraînements organisés les jours de matches, pour que son groupe soit prêt au bon moment durant la saison. En plus de matches amicaux peu convaincants (on pense à la lourde défaite 1-4 contre le Celtic Glasgow), Preud’homme doit gérer le dossier Mehdi Carcela. L’international marocain, qui a disputé la Coupe du Monde en Russie, ne s’est toujours pas présenté à l’entraînement (alors qu’il était attendu lundi matin). Carcela et son entourage font pression sur le Standard afin d’obtenir une revalorisation salariale alors qu’il avait déjà signé un beau contrat de 3 ans.

Malgré cela, l’entraîneur du RSCL a obtenu quelques certitudes et a pu posé les bases de son plan de jeu pour la saison prochaine: une défense à quatre (la défense à trois n'a pas apporté satisfaction) avec, devant elle, un milieu de terrain disposé en triangle qui pointe vers le bas. L’attaque est, quant à elle, animée par des flancs percutants et un centre-avant costaud et réaliste en zone de conclusion à l’instar de Renaud Emond qui a trouvé le chemin des filets à quatre reprises pendant les matches amicaux. Néanmoins, MPH "n'a pas encore d'idée finale pour son équipe".

Le match de dimanche sera donc important à plus d’un titre pour le Standard de Liège. Au-delà de la possibilité de gagner un premier trophée, ce sera surtout l’occasion pour Preud’homme de remobiliser ses cadres, de donner de la confiance aux joueurs moins expérimentés et de poser les bases d’une saison remplie de succès.