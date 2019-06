Nicolas Gavory - © Twitter Standard de Liège

MERCI GAVORY | En succes in Luik, Nicolas! - 25/06/2019 Nicolas Gavory (24) maakt per direct de overstap naar het Belgische Standard Luik. FC Utrecht en de Belgische topclub hebben vandaag een overeenstemming bereikt over de transfersom voor de linksback. Gavory tekende afgelopen seizoen een contract dat hem tot 2021 aan FC Utrecht verbond, met een optie op een extra seizoen. Bedankt voor je inzet voor FC Utrecht, Nicolas, en succes in Luik!