Le Standard s’incline contre Malines, Vanheusden rejoue quelques minutes

3e journée des PO2. Le Standard recevait Malines et pouvait réaliser la bonne opération vu la défaite d’Ostende face à Gand plus tôt dans la journée. Mais c’est Malines qui va le mieux s’en sortir et s’imposer 1-2. Au-delà de cette défaite, la bonne nouvelle pour les Rouches, c’est le retour de Zinho Vanheusden. Absent des terrains après sa blessure au genou, son retour va faire du bien à toute l’équipe pour la fin de la saison. Au classement, Malines prend la tête des Europe Playoffs pour l'Europe devant Ostende (30), La Gantoise (29) et le Standard (28).

C’est avec un onze un peu remanié que le Standard démarre la rencontre face à Malines. Retour de Siquet, Sissako et Muleka. Et puis, Zinho Vanheusden est présent sur le banc. Toutefois, c’est Malines qui se montre le plus dans cette première mi-temps.

Si Selim Amallah décoche le premier tir de la rencontre à la 8e, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque. Sur un centre, Gavory impuissant, pousse le ballon relâché de Bodart. C’est 0-1, ce but permet à Malines de jouer plus relâché et de se procurer une autre occasion via Bijker à la 19e.

Du côté du Standard, c’est trop brouillon. Les occasions sont là, mais ne sont pas dangereuses (Muleka 23e et 43e, Klauss à la 47e). Heureusement pour les Rouches, Malines voit sa deuxième grosse occasion de la mi-temps arrêtée par Bodart. On joue la 32e, Storm frappe un coup franc. Le ballon est dévié par le mur, mais Bodart évite le contrepied et plonge parfaitement pour repousser le ballon des poings. Walsh qui a bien suivi voit son tir filer droit sur Bodart. Malines est passé très près du 0-2. À noter aussi la sortie sur blessure de Siquet dans cette première période.

Le début de la deuxième période ne va pas arranger les affaires du Standard. Rapidement, Storm (qui loupe une belle occasion à la 48e) fait 0-2 (54e).

On pense que tout est fini. Pourtant, le Standard y croit et va revenir à 1-2 grâce à un coup franc bien pensé par la paire Gavory-Raskin. Le tir du milieu de terrain est trop puissant et relâché par Thoelen. C’est 1-2 et tout est encore possible. Surtout qu’une minute plus tard, Malines se retrouve à 10 suite à l’exclusion de Peyre pour un tacle trop appuyé sur Balikwisha.

Le Standard va pousser dans la fin de la rencontre en faisant notamment monter Zinho Vanheusden. Mais le Standard ne va pas y arriver. Les hommes de Leye s’inclinent et loupent l’occasion de prendre la tête des PO2. Une place de leader qu’il laisse à leur adversaire du jour.

Au classement, Malines prend la tête des Europe Playoffs pour l'Europe devant Ostende (30), La Gantoise (29) et le Standard (28).