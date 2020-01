Le Standard s'impose grâce à Lestienne contre PEC Zwolle en amical, Genk bat Ferencvaros

Après un partage contre le Borussia Dortmund (0-0) mardi, le Standard de Liège a battu la formation néerlandaise de PEC Zwolle sur le score de 2-0 au stade Jose Burgos de Quintana, près de Malaga, vendredi en Espagne. Un doublé de Maxime Lestienne (11e, 17e), sur des assists d'Obbi Oularé et Paul-José Mpoku, a donné la victoire aux Liégeois.

Egalement en stage en Espagne, l'Antwerp a facilement battu les Suisses de Lugano (3-0) à San Pedro del Pinatar grâce à des réalisations de Lior Refaelov (33e), Kevin Mirallas (38e) et Zinho Gano (75e).

Toujours à la Pinatar Arena, Waasland-Beveren et les Néerlandais du Sparta Rotterdam se sont quittés sur un partage (2-2). Sur ces mêmes terrains d'entraînement à San Pedro del Pinatar, prisés par les clubs belges lors de la trêve hivernale, Saint-Trond a battu (1-0) une sélection de footballeurs espagnols sans contrat grâce à un but de Duckens Nazon.

Le FC Malines, qui pointe à la 6e place du championnat, s'est inclinée 1-5 devant les Néerlandais de l'AZ Alkmaar à Oliva malgré l'ouverture du score signée Igor de Camargo (10e).

A Malte, le Cercle de Bruges a réalisé un match nul contre les Allemands d'Augsbourg (3-3). Hoggas, le nouvel arrivant Christie-Davies et Vitinho ont marqué pour la lanterne rouge de la D1A.

Quelques heures à peine après son match nul contre Cologne (1-1), Genk a battu les Hongrois de Ferencvaros sur le score de 2 buts à 1 à Benidorm. Une équipe hybride, entre joueurs du noyau principal et jeunes, a remonté un retard d'un but grâce à des réalisations signées Luca Oyen, fils de l'ancien Diable Rouge Davy Oyen, et Stephen Odey.

Enfin, le KV Courtrai, en stage au aux Pays-Bas, a partagé contre le VVV Venlo (1-1). Ocansey a marqué l'unique but des 'Kerels'.