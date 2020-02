Le Standard s'impose contre l'Antwerp et se qualifie pour les PO1

Le Standard s'est imposé face à l'Antwerp 1 à 0 (mi-temps: 1-0) dans le choc de la 27e journée du championnat de Belgique de football, samedi à Sclessin. Les Liégeois dépassent les Anversois au classement, et prennent provisoirement la 3e place assurant surtout déjà leur billet pour les playoffs 1 à trois journées de la fin de la phase régulière.

Un seul but aura suffi au bonheur du Standard, signé Obbi Oulare peu après la demi-heure de jeu.

Après une énorme occasion, à la 26e, des pieds de Maxime Lestienne sauvée par Bolat, le gardien de l'Antwerp, passé déjà à l'époque chez les Rouches, c'est Obbi Oulare, à la 34e minute de jeu, qui ouvrait la marque pour le Standard d'une puissante frappe (1-0). L'Antwerp n'était pas en reste et un envoi Lamkel Zé dans les arrêts de jeu passait de peu à côté du but de Bodart qui avait dû intervenir un peu plus tôt sur un envoi de Bastien.

Dès la reprise, Lamkel Zé a manqué le cadre alors qu'il était en position idéale devant le gardien liégois. C'était la balle d'égalisation pour l'Antwerp. Les deux équipes s'offriront encore quelques occasions dangereuses devant le but adverse, mais le marquoir ne changera plus permettant au Standard de prendre sa revanche sur son élimination en quarts de finale de la Coupe de Belgique des oeuvres de l'Antwerp précisément.

Avec leur troisième place provisoire et 48 points au compteur, les Liégeois valident leur participation aux playoffs 1. L'Antwerp, 47 points, glisse à la 5e place pour 41 à Genk.

Trois autres rencontres de Jupiler Pro League sont encore au programme samedi soir. Mouscron accueille la lanterne rouge du Cercle de Bruges. Ostende reçoit Zulte Waregem et Malines affronte Waasland-Beveren.