Le Standard risque 4 matchs à huis clos, le Parquet fédéral agacé par les fans liégeois

A cette occasion, le parquet va demander trois matches à huis clos, et un quatrième avec sursis , après l’arrêt du match entre le Standard et Charleroi, c’était le 5 décembre dernier, à Scessin. Pour rappel, le choc wallon avait tourné au vinaigre. Il avait été arrêté à la 87e minute, à la suite d’un envahissement du terrain par une centaine de supporters liégeois. Le Standard s’était incliné 0-3.

Le parquet fédéral de l’Union belge et le Standard ne se quitte plus. Ce mardi 21 décembre, les deux parties se retrouveront une nouvelle fois pour discuter du comportement des supporters du club liégeois.

La situation sportive du Standard, 11e en Pro League, ne plaît pas aux supporters des Rouches. On le sait, les tensions sont de plus en plus nombreuses entre les supporters et la direction. Des tensions et des frustrations, que certains supporters expriment de manière tout à fait inappropriée.

Mardi, le Standard devra à nouveau se présenter devant le comité disciplinaire pour le comportement de ses supporters.