Le Standard retrouve les terrains avec une victoire 5-0 en amical face à Waremme

Le Standard s'est imposé 5-0 face à Waremme (D2 ACFF) mercredi à huis clos sur le terrain de l'Académie Robert Louis-Dreyfus à Liège, dans le premier match de l'après-coronavirus disputé en Belgique.

Les matches amicaux sont en effet autorisés en Belgique depuis ce 1er juillet. Les Rouches sont donc montés sur le terrain, 116 jours après leur dernier match officiel (le 7 mars dernier face à Saint-Trond) et pour la première fois sous les ordres de leur nouvel entraîneur, le Français Philippe Montanier.

Les Liégeois ont ouvert le score après 13 minutes par William Balikwisha. Denis Dragus a fait 2-0 à la 19e et Balikwish a planté un second but à la 44e pour permettre au Standard de mener 3-0 à la pause. En seconde période, Nicolas Gavory, sur penalty (79e) et Joachim Carcela (85) ont donné au score son allure définitive.

Après l'arrêt de la saison en mars en raison de la pandémie de coronavirus, le Standard a repris les entraînements le 17 juin. La nouvelle saison du championnat belge devrait reprendre au début du mois d'août. Au niveau européen, les Rouches disputeront le deuxième tour préliminaire de l'Europa League le 17 septembre prochain en une seule manche. Le tirage au sort aura lieu le 31 août.

Le 11 de base du Standard : Henkinet, Vanheusden, Fai, Bokadi, Pavlovic, Shamir, Dragus, Bastien, M. Carcela, W Balikwisha, Avenatti

Le 11 liégeois pour débuter la deuxième période: Bodart, Vojvoda, Nekadio, Laifis, Gavory, J. Carcela, Raskin, Amallah, Ntelo, Tapsoba, M-A. Balikwisha

Obbi Oulare et Maxime Lestienne, malades, étaient absents.

Prochain match de préparation du standard: ce samedi 4 juillet contre Courtrai.

Les buts:

13’ : 1-0 W. Balikwisha

19’ : 2-0 Dragus

44’ : 3-0 W. Balikwisha

79' : 4-0 Gavory (Pen)

85' : 5-0 J. Carcela