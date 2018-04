Le Standard renverse Gand et continue de rêver à la 2ème place

Dans un match à rebondissements et marqué par le VAR, le Standard a renversé La Gantoise pour s’imposer (1-3) ce dimanche soir lors de la dernière rencontre de la 6ème journée des Playoffs I de Pro League. Les Rouches s’emparent seuls de la 3ème place du classement et peuvent encore croire à la 2ème place synonyme de Champions League.

Six minutes plus tard, c’est au tour d’Edmilson de trouver les bras du portier gantois (31’).

Petit à petit, les Rouches parviennent toutefois à rééquilibrer les débats. Edmilson et Carcela tentent de faire parler leur technique mais c’est sur une phase arrêtée que le Standard se montre dangereux. Le coup franc de Marin est très bien tiré et trouve Laifis dans la surface. La tête du Chypriote est impeccable mais Kalinic effectue une jolie parade (25’).

Le Standard, quelque peu remanié par Sa Pinto qui fait confiance à Koutroubis , Agbo et Carlinhos , éprouve des difficultés face à l’intensité gantoise.

Dès les premières secondes, ce sont les Buffalos qui se montrent les plus déterminés. Avant la minute de jeu, Yaremchuk part dans le dos de la défense et se procure déjà la première grosse occasion du match. Son tir file de peu à côté des buts d’ Ochoa .

A égalité de points au coup d’envoi de cette rencontre, les Gantois et les Liégeois s’offrent un duel pour l’Europe. Malgré la victoire d’Anderlecht contre Charleroi (3-1) plus tôt dans la soirée, les deux formations peuvent encore espérer accrocher la deuxième place du classement synonyme de tour préliminaire de Champions League.

La Gantoise prend l'avance - © BRUNO FAHY - BELGA

A l’approche de la pause, les Buffalos font la différence. Kubo trouve Simon sur le flanc droit. Le Nigérian dépose Fai et centre au second poteau. Janga surmonte Cavanda et trompe Ochoa d’une bonne tête piquée (43’).

Dans la foulée, le Standard réagit. Et encore une fois, c’est sur coup franc. Emond reprend de manière acrobatique le centre de Carcela mais Kalinic réalise un nouvel arrêt important (45’).

Au retour des vestiaires, le Standard se lance immédiatement à l’assaut des buts adverses. Carlinhos touche le poteau (52’) avant que Cimirot, monté au jeu pour cette seconde période à la place d’Agbo, ne réussisse à remettre les deux équipes à égalité (53’). A la récupération dans le camp adverse, le Bosnien combine avec Carcela et frappe en un temps dans un angle fermé. Le ballon file sous le bras de Kalinic.