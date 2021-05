Le Standard renverse Gand en 2e mi-temps, Bodart détourne un penalty et assure un succès salutaire

Le Standard a obtenu sa première victoire en playoffs 2, les Europa playoffs, samedi en venant à bout de la Gantoise 2-1 lors de la 2e journée. Un succès construit en deuxième période qui permet aux Liégeois de rester dans le coup dans la course au dernier ticket européen. Les Rouches (28 points) sont en effet revenus à 2 points d’Ostende (30 pts) qui les avait baffés la semaine dernière et qui aura l’occasion de rétablir 5 points d’écart dimanche contre Malines (25 pts). Gand est 3e avec 26 unités.

Très discret en première période, un Standard rajeuni par les premières titularisations d’Allan Delferriere (19 ans) et d’Alexandro Calut (18 ans) n’a rien montré de bien convaincant.

Il s’est même fait perforer sans véritablement montrer d’opposition après 8 minutes de jeu sur une incursion d’Alessio Castro-Montes concrétisée par Roman Bezus (0-1).

La Gantoise a ensuite eu le tort de ne pas insister et s’est mis le doigt dans l’œil en espérant défendre passivement son avance.

En deuxième période, les Liégeois ont retrouvé un peu de verve, grâce entre autres aux montées de Tapsoba et de Bastien. Après avoir lancé un premier avertissement sur coup franc (59e), Selim Amallah est ainsi parvenu à égaliser en plantant son 10e but de la saison. Une reprise de volée du gauche très bien exécutée après le beau travail en pivot de Tapsoba (61e).

Bodart déterminant pour ramener les trois points

Sans véritablement impressionner, le Standard a gagné des mètres sur la pelouse et est allé arracher le but du 2-1. Michel-Ange Balikwisha a ainsi récupéré le ballon à 30 mètres du but et servi Tapsoba dans la profondeur. Les défenseurs gantois l’ont aussitôt stoppé mais Balikwisha était encore le plus hargneux sur le deuxième ballon pour le récupérer, effacer le portier d’un joli crochet et faire 2-1 à la 77e minute.

On a alors pensé le Standard à l’abri et en pleine maîtrise de la situation mais les Buffalo’s ont encore eu l’occasion de revenir dans ce match. Laurent Jans a ainsi très mal protégé la sortie d’Arnaud Bodart face à Owusu, obligeant le gardien liégeois à faucher le Français dans le rectangle.

Heureusement pour le Standard, Arnaud Bodart s’est racheté aussitôt en stoppant le penalty très mal botté par Vadis Odidja (79e). En fin de match, le gardien du Standard se montrera une nouvelle fois déterminant face à Malede (89e) pour permettre aux siens de s’imposer.

Une véritable victoire en or pour le Standard qui peut un peu respirer avant les prochains matches. Autre bonne nouvelle du jour, le retour sur le banc de Zinho Vanheusden après plus de six mois d’absence.