Le Standard renoue avec la victoire et brise les rêves de titre de Bruges

Le Standard a mis fin à sa série de quatre matches sans victoire et du même coup aux derniers espoirs de titre du FC Bruges (1-0). A 10 pendant une heure, les Liégeois ont résisté aux vagues « Blauw en Zwart » avant de marquer. Sur penalty, d’un maître coup-franc Marin a signé un doublé. Deux buts qui conjugués à la défaite de l'Antwerp permettent aux Liégeois de remonter sur le podium.



Toujours privé de nombreux titulaires, MPH « bricole » une nouvelle fois. Il confirme Bastien et Oularé et aligne Miangue en ailier gauche. Le Club peut compter sur toutes ses forces vives et il a tout intérêt à gagner pour prolonger le suspense dans la course au titre. Le FCB domine dans le jeu mais la plus belle opportunité est liégeoise : Cimirot perd son duel avec Horvath (8e).



Le match bascule à la demi-heure. Fai, en retard, laisse traîner ses crampons sur la cheville de Vormer. L’action échappe à Alexandre Boucaut mais pas à Kris Bellon, le « VAR » de service. Le Camerounais est exclu.



La rencontre se crispe et les fautes se succèdent. Tout comme les coups de coin brugeois (9 à la pause). Ochoa intervient sur un envoi dévié de Vanaken (45e+1).



Leko lance Openda pour la deuxième période. On ne joue plus que dans un camp. Rits (47e) et Vanaken (49e) tentent leur chance à distance. Ochoa, élu joueur de l’année par les supporters, sort un superbe réflexe devant Openda (51e).



Bruges pousse et Openda pense faire sauter le verrou mais son but est immédiatement annulé par l’arbitre pour une faute de Wesley (61e). Le Standard opère en contre et sur… son premier coup de coin obtient un penalty pour une faute de main de Dennis. Marin le transforme (67e, 1-0). Les « Rouches » tiennent bon jusqu’au bout. Mieux même, Marin donne de l’éclat à ses adieux à Sclessin en faisant 2-0 sur un superbe coup franc à la 89e minute. Les Liégeois valident un succès que leurs supporters attendaient depuis 12 avril.