Le Standard rechute à Mouscron (1-0) et voit les PO1 s'éloigner sérieusement

Mbaye Leye doit râler. Sa mise en garde dans le vestiaire après la victoire contre Bruges s’est révélée inutile : le Standard a chuté à Mouscron. Le combat contre la relégation des Hurlus a pris le pas sur celui des Standardmen pour le top 4. Les Liégeois pourraient être les grands perdants du week-end et dire adieu aux PO1. Siquet a inscrit, contre son camp, le seul but du match.

Mbaye Leye profite du beau temps pour effectuer sa causerie de mi-temps à même le terrain. Electrochoc espéré pour un Leye qui avait refusé de féliciter ses joueurs à l’issue de la qualification contre le FC Bruges.

Le réveil liégeois vient à la 54e minute. Maxime Lestienne trouve Joao Klauss dans la surface. Le Brésilien n’est pas idéalement placé pour reprendre le ballon, qui s’envole au-dessus du but. L’organisation mouscronnoise se fissure progressivement, alors que Raskin voit son tir écarté par Koffi quelques minutes plus tard.

Aux portes du dernier quart d’heure, Klauss frappe une fois de plus de loin dans les gants de Koffi. Premiers signes de désespoir de cause pour une équipe liégeoise qui n’y arrive pas plus avec Tapsoba, qui a remplacé Carcela après l’heure de jeu. Le dernier quart d’heure augmente en tension, mais pas en occasions. Les Rouches s’empalent sur les rideaux tirés par les Mouscronnois malgré une dernière occasion manquée par Laifis. Comme au match aller, les Liégeois s'inclinent face à Mouscron

Le Standard, onzième, continue sa funeste série en championnat : les Rouches ont pris zéro point sur les trois dernières rencontres et facturent une série de 3 sur 21. Les hommes de Leye n’ont plus gagné en championnat depuis le 24 janvier et un succès face à Charleroi, ce qui les écarte franchement de la course aux PO1 vu leurs six points d’écart provisoires avec les places qualificatives (Ostende et Genk, 46 points). Mouscron glane un succès important vu la défaite de Waasland-Beveren samedi. Les Hurlus comptent cinq points d’avance sur la lanterne rouge.

Les compositions.

Mouscron : Koffi; Cirani, Agouzoul, Lepoint, Mohamed; Hocko, Bakic, Xadas; Olinga, Da Costa, Tabekou.

Standard : Bodart; Siquet, Sissako, Bokadi, Laifis, Lestienne; Raskin, Cimirot, Carcela; Klauss, Muleka.