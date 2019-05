Le Standard rapatrie Mergim Vojvoda

Vojvoda, buteur pour ses 24 ans : "Je ne peux pas être plus heureux" - Mouscron - Charleroi -... Neuf points sur neuf, des prestations convaincantes et un maintien quasi assuré, tout va bien pour Mouscron en ce début d'année 2019. Auteur de son premier but de la saison, le jour de ses 24 ans, Mergim Vojvoda savoure après la large victoire contre Charleroi (3-0).