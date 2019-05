Le Standard ramène un point de Genk, accroche le podium et les qualifications de l’Europa League

Le Standard a réussi à accrocher Genk (0-0) dans le cadre de la dernière journée des Playoffs. Les Rouches terminent donc sur le podium et sont assurés de disputer au minimum les qualifications de l'Europa League (en fonction de la sentence concernant Malines). En effet, l'Antwerp a perdu 3-2 face au Club de Bruges et se retrouve quatrième. Ce sont les anversois qui devront disputer la quatrième place européenne face au vainqueur de la finale de PO2 (Charleroi ou Courtrai).

Le résumé de la rencontre

Le Standard affrontait ce soir une équipe de Genk remaniée après le titre remporté jeudi soir. Le match commence en mode mineur, les deux équipes se créent très peu d’occasions et il manque de rythme… Vers le quart d’heure de jeu, on a l’impression que le Standard commence à entrer dans la rencontre. Mais paradoxalement, cinq minutes plus tard, les Limbourgeois ont deux petites occasions coup sur coup.

Ochoa intervient d’abord face à Trossard, alors que Wouters loupe une tête à la suite d’un coup de coin. Au tour de Dewaest de pousser Ochoa à l’arrêt quelques minutes plus tard. Toutes les autres occasions de la première période seront à l’avantage des Limbourgeois à l’exception de la dernière, des pieds de Lestienne. C’est aussi lui qui se procure la plus franche des occasions rouches en seconde période. Une occasion parmi l’océan d’occasions limbourgeoises.

Dans les dix dernières minutes, le Standard donne tout. Carcela est esseulé par Oulare mais envoie sa frappe directement sur un défenseur adverse. Le score n'évoluera pas, et c'est un petit miracle au vue de la rencontre.