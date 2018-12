Le Standard ramène un bon point de Saint-Trond grâce au revenant Oulare

Le Standard est allé chercher un point sur le terrain synthétique de Saint-Trond (1-1) ce samedi dans le cadre de la 18ème journée de Pro League. Malgré des conditions climatiques loin d'être évidentes (pluie, vent...), les deux équipes, candidates aux play-offs I, ont livré une bonne prestation.

La révélation japonaise Daichi Kamada a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période (45' 1-0) et inscrit son dixième but de la saison, alors qu'Obbi Oulare, qui fêtait sa première titularisation sous les couleurs du Standard après avoir été écarté des terrains pendant de longs mois, a égalisé en seconde mi-temps (59' 1-1) et offert un "bon" point aux Liégeois.

Ce partage permet aux Canaris de s'isoler provisoirement à la quatrième place du classement (31 points), avec une longueur d'avance sur Anderlecht (30), qui recevra Charleroi dimanche. Le Standard s'empare pour sa part, et tout aussi provisoirement, de la sixième place (27 points) avec un point d'avance sur Charleroi (26).