Le Standard qualifié pour l'Europa League : "Un ascenseur émotionnel"

A une semaine de la reprise du championnat de Belgique de football, le Standard de Liège s’est imposé amicalement face à l’OGC Nice (2-1) dans le cadre de son Fan Day.

"Il y avait entre 15000 et 20000 participants au Fan Day donc le bilan est très positif. De manière générale, on fait tout pour être prêt au meilleur moment. On a beaucoup travaillé au mois de juin pour les transferts entrants afin de permettre au coach et au staff d’avoir le noyau le plus complet possible dès le stage", a précisé Alexandre Grosjean.

Le directeur général du Standard est aussi revenu sur la bonne nouvelle liégeoise de la semaine, à savoir la qualification directe pour la phase finale de l'Europa League. "Nous sommes très satisfaits de l’issue car ça a été un ascenseur émotionnel durant les derniers jours. On est content que l’issue soit positive pour nous car c’était problématique de ne pas savoir vers quoi on s’orientait. On peut entamer le championnat de manière beaucoup plus sereine en sachant que nous n’aurons pas de match de Coupe d’Europe à disputer durant le mois d’août. L’enveloppe garantie au vu de notre participation aux poules n’a pas de lien direct avec notre mercato, mais ça entrait en ligne de compte dans le budget général", a-t-il détaillé.