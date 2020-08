Le Standard privé de Samuel Bastien entre 6 et 8 semaines

Waasland-Beveren - Standard, le résumé (1-2) - Pro League - 2ème Journée - 18/08/2020 Mené 1-0 à l’heure de jeu, le Standard a réussi à venir à bout de Waasland-Beveren (1-2), ce lundi au Freethiel en clôture de la deuxième journée de Pro League. Selim Amallah (67’ 1-1) et Samuel Bastien (70’ 1-2) ont réussi à répondre au but d’ouverture de Jur Schrijvers (60’ 0-1) pour permettre à leur équipe de signer un 6/6 et de rester en compagnie du Beerschot et de Charleroi en tête du championnat.