Le Standard privé de Daouda Peeters, touché par une neuropathie, pour une durée inconnue

Daouda Peeters, le jeune milieu défensif belge prêté cette saison par la Juventus au Standard, souffre d'une neuropathie et sera écarté des terrains pour une durée inconnue, a annoncé ce jeudi le club liégeois sur son site officiel. "Il va devoir suivre un traitement spécifique", précise le communiqué du Standard.

Daouda Peeters, 22 ans, a participé à cinq rencontres (deux victoires, trois défaites) des Rouches cette saison. L'ancien Diablotin n'a plus joué depuis le 1er octobre dernier (défaite 3-1 à Malines) et n'a donc pas encore évolué sous les ordres de Luka Elsner, qui a remplacé Mbaye Leye quelques jours plus tard.