Le Standard ponctue la phase classique par une remontée fulgurante face à Waasland-Beveren

Standard - Waaslan-Beveren : 4-3

Les buts: Milosevic (15e, 44e, 49e), Bokadi (55e), Djenepo (56e et 59e), Sa (78e)

Le Standard s’est imposé 4-3 au terme d’un match au scénario totalement imprévisible et riche en émotions dimanche lors de la 30e et dernière journée de Pro League. Menés 0-3, les Liégeois ont inscrit quatre buts en deuxième période – dont 3 en 4 minutes - et renversé la vapeur. Ils terminent troisièmes de la phase classique avec 53 points. Ils démarreront les playoffs 1 avec 27 point, cinq de retard sur le leader Genk.

Les Rouches ont été dangereux du début à la fin du match ce dimanche en sollicitant constamment Davy Roef. La première période ne leur a toutefois pas souri. Peu concrets offensivement et très instables défensivement, ils se sont fait surprendre deux fois par l’attaquant monténégrin Stefan Milosevic (15e et 44e). Le buteur de 22 ans ne s’est pas arrêté là et a refroidi Sclessin une troisième fois en s’offrant un triplé à la 49e minute.

Mais alors que l’on pensait le Standard K.O, la situation s’est renversée en un rien de temps. C’est Bope Bokadi qui a lancé la remontée des Rouches d’un pointu dans le petit filet (55e). Quatre minutes plus tard, c’était déjà 3-3 grâce à Moussa Djenepo, d’abord buteur sur une passe de Carcela (56e) puis après une série de passements de jambe suivie d’une frappe au premier poteau (59e).

Portés par un Sclessin euphorique, les hommes de Michel Preud’homme ont complété leur remontée à la 78e grâce à Orlando Sa, monté quelques instants auparavant et auteur de son premier but en Pro League depuis février 2018.

Les Compos:

Standard: Ochoa; Fai, Vanheusden, Kosanovic, Miangue; Bokadi, Carcela, Marin (87e Cimirot); Emond (77e Sa), Mpoku (77e Halilovic), Djenepo

Waasland-Beveren: Roef; Badibanga (83e Jubitana), Moren, Gamboa, Vukotic, Schrijvers; Verstraete, Vanzo (82e Vellios), Keita; Adrijasevic, Milosevic