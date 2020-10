Le Standard plombe le moral de Charleroi en empochant le choc wallon

Le Standard de Liège est sorti victorieux du choc wallon 1-2 dimanche à Charleroi à l’occasion de la 8e journée de Pro League. Les Liégeois se sont procurés les meilleures opportunités de cette rencontre mais ont mis du temps à trouver la faille dans la défense carolo. La délivrance est finalement arrivée en fin de match des pieds de William Balikwisha (79e) et de Nicolas Raskin (84e). Mamadou Fall a réduit l’écart dans la foulée (87e) mais la réaction carolo s’est avérée être trop tardive.

Après son partage à Mouscron la semaine dernière et son élimination en Coupe d’Europe par Lech Poznan jeudi, Charleroi n’est pas parvenu à redresser la barre et a enregistré sa première défaite en championnat cette saison. Les Zèbres restent néanmoins en tête de Pro League avec 19 points soit un de plus que le Club de Bruges. Le Standard se replace quant à lui à la 3e place avec 17 points et va aborder la trêve internationale avec un grand sourire.