Le Standard perd ses premiers points face à Genk (0-0) et laisse filer Charleroi

Le Standard a perdu ses premiers points cette saison en étant contraint au match nul par le Racing Genk (0-0) ce dimanche lors du "choc" de la troisième journée de Pro League. Avec un bilan de 7/9, les Liégeois accusent désormais deux points de retard sur le leader, Charleroi, alors que Genk (5/9) conserve également son brevet d'invincibilité.

Après avoir aligné deux équipes de départ identiques face au Cercle de Bruges (1-0) et à Waasland-Beveren (1-2), Philippe Montanier a opéré deux changements dans son onze de base ce dimanche. Samuel Bastien, blessé aux ischio-jambiers et absent six à huit semaines, a été remplacé par Gojko Cimirot, alors qu'Aleksandar Boljevic a lui été titularisé aux dépens d'Eden Shamir.

Après un début de rencontre à l'avantage des Liégeois, les Limbourgeois sont progressivement rentrés dans la rencontre et ont buté à... trois reprises en l'espace de quelques minutes sur un excellent Arnaud Bodart, promu capitaine en l'absence de Samuel Bastien.

La suite de la première période a été assez pauvre en occasions, même si Maxime Lestienne a pensé ouvrir la marque à la demi-heure de jeu. Mais Monsieur Laforge, l'arbitre de la rencontre, a signalé une faute de main de Felipe Avenatti juste avant le tir de l'ailier belge.

Après un début de seconde période assez calme, le Standard a cadré sa première frappe de la rencontre (le but annulé de Maxime Lestienne n'étant pas comptabilisé) à la 64ème minute de jeu via Selim Amallah... qui recevra en fin de match un second carton jaune, synonyme d'exclusion, après avoir shooté dans le piquet de corner.

Avant cela, les montées au jeu de Duje Cop et d'Obbi Oulare n'avaient rien changé, les Rouches n'étant pas en mesure d'aller inscrire le but de la victoire. Dimanche prochain, le Standard se déplacera au Beerschot avec Zinho Vanheusden, de retour de suspension, alors que Genk recevra le Club de Bruges.