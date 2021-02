Le Standard partage face à l'Antwerp malgré de grosses frayeurs en fin de match

Le Standard et l'Antwerp ont partagé l'enjeu à l'occasion de la 27e journée de championnat. Mehdi Carcela a marqué pour la première fois en plus d'un an, Nill De Pauw lui a répondu. Les Rouches restent aux portes du top 4 alors que l'Antwerp reste deuxième au classement.

Mbaye Leye espère une réaction de ses joueurs, à la suite d’une série de 2 sur 9 qui ternit un peu les débuts encourageants du Sénégalais à la tête du club. Sans Amallah ni Bodart, blessés, Leye densifie son milieu de terrain et relance Nicolas Gavory au poste de back gauche. L’Antwerp reste sur quatre victoires d’affilée en championnat et, malgré l’élimination en Coupe face au FC Bruges, le matricule 1 s’affirme comme le numéro 2 du championnat vu la méforme récente de Genk.

Le début de match du Standard donne le ton : Merveille Bokadi, parti dans une série de dribbles, est arrêté par Maxime Le Marchand dans la surface. Après détour par le VAR pour constater l’infraction, Bram Vandriessche siffle penalty. Mehdi Carcela, qui joue avec un maillot floqué en hommage de Dominique D’Onofrio, décédé il y a cinq ans, se charge de la conversion. C’est le premier but de Carcela en championnat en plus d’un an.

A la 27e minute, Didier Lamkel Zé effectue un solo magnifique avant de centrer en direction de Nill De Pauw : la contre-attaque anversoise est létale, c’est 1-1. La fin de mi-temps est nerveuse : les Anversois reprochent à l’arbitre ses décisions et c’est dans un climat électrique que tout ce petit monde retourne aux vestiaires.

Mbaye Leye procède à un changement au repos, Maxime Lestienne remplace Michel-Ange Balikwisha, invisible durant les 45 premières minutes. L’Antwerp manque de peu le 1-2 à la 55e minute : sur un corner, une tête de Pieter Gerkens touche la transversale. Sur le rebond, Boya pense battre Henkinet qui a le geste juste alors qu’il est encore au sol. Le ballon n’a pas franchi la ligne et le jeu se poursuit. Peu après l’heure de jeu, Laifis donne du travail à Beiranvand. Le coup franc du Chypriote manque de précision pour tromper le gardien.

Dans la foulée, Lamkel Zé manque une nouvelle opportunité de mettre l’Antwerp aux commandes. Arrivé seul devant Henkinet, le Camerounais place à côté du but. Le score reste donc de 1-1, les deux équipes partagent sur le même score qu’au match aller malgré une dernière frayeur dans les arrêts de jeu. Sur la dernière action du match, Didier Lamkel Zé propulse le ballon dans le but, mais une position de hors-jeu est venue annuler logiquement le but. Le Standard reste donc sur quatre matchs sans victoire en championnat. Avec 40 points, le Standard reste aux portes du top 4 et se déplacera à Zulte-Waregem avant de recevoir le Sporting d’Anderlecht (41 points).

Les compositions :

Standard : Henkinet; Siquet, Bokadi, Laifis, Gavory; Raskin, Bastien, Cimirot; Carcela, Klauss, M-A Balikwisha.

Antwerp : Beiranvand; Le Marchand, Seck, De Laet; De Pauw, Hongla, Boya (qui remplace Verstraete, absent de dernière minute), Lukaku; Gerkens, Refaelov; Lamkel Zé.