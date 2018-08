Le Standard partage contre Waasland-Beveren, Carcela exclu en fin de match

Le Standard et Beveren ont partagé la mise (0-0) pour le premier match de cette deuxième journée de championnat. Des retrouvailles entre Michel Preud’homme et Yannick Ferrera après leurs collaborations à Al Shabab et à La Gantoise. Le Standard a dominé toute la première période mais n’est pas parvenu à trouver la faille, avec de très bons arrêts de Roef notamment. Le match s’est ensuite équilibré, Waasland-Beveren s’est montré dangereux à plusieurs reprises sur de très bons contres. Le match s'est terminé dans une tension palpable. Mehdi Carcela a reçu une rouge directe en fin de rencontre, le Standard a terminé à dix. Il s'agit du deuxième partage de la saisons pour les Flandriens qui cumulent donc deux unités, le Standard a quatre points après sa victoire face à la Gantoise.

Le résumé de la rencontre

Première intervention de Davy Roef à la 12ème minute sur une frappe enroulée de Samuel Bastien. Le Standard commence à multiplier les occasions, ses adversaires sont nerveux, ils commettent beaucoup de petites fautes.

Le match est interrompu une première fois aux alentours de la 25ème minute. Une pause rafraichissements s’impose et permet à Yannick Ferrera de remobiliser ses troupes. Michel Preud’homme encourage aussi les siens.

Premier coup de coin de la partie pour Waasland-Beveren à la 36ème mais il est très imprécis. Les Flandriens ne parviennent pas encore à se montrer dangereux dans ce match. La plus grosse occasion survient à la 39ème minute. Le centre de Marin trouve Djenepo. Mais Roef sort un très bel arrêt, le score reste nul à la mi-temps.

Le Standard prend la deuxième période comme la première, fortement porté vers l’avant.

Le premier arrêt d’Ochoa survient à l’heure de jeu, Waasland est trop faible offensivement dans cette partie.

Autre petit événement, Medhi Carcela monte au jeu à la 63ème minute à la place de Djenepo. Il aura sans doute à cœur de débloquer le score.

Á l’heure d’une nouvelle pause boisson à vingt minutes de la fin on a l’impression que le match peut basculer dans les deux sens. Le Standard veut vraiment marquer et doit se découvrir.

À la 71ème minute Waasland Beveren passe très très près de l’ouverture du score mais la balle échoue sur la transversale. Les Flandriens commencent à être dangereux.

Carcela fait une bonne montée au jeu, ses accélérations font mal à ses adversaires.

Les contres de Beveren mettent encore en danger le Standard mais les hôtes manquent le dernier geste.

À la 89ème minute Carcela écope d’un carton rouge direct pour une faute qui peut la justifier. Il interrompt maladroitement un contre de Waasland-Beveren et l’arbitre n’hésite pas. Des discussions ont ensuite lieu pour savoir si le VAR interviendra ou pas. Scène cocasse, Carcela attend sur le bord du terrain pour savoir s’il rentre ou non au vestiaire. Monsieur Van Driessche n’aura par recours à l’arbitrage vidéo, Carcela est dehors. Le match se termine dans une tension très forte, assez empreinte de la frustration des Standarmen. Mpoku prend une jaune après s’être frotté à l’arbitre. On voit plus de fautes que de jeu en cette fin de rencontre.

Le score n'évoluera plus. Un premier résultat moyen pour le Standard cette saison, mais aux vues des occasions de Waasland Beveren en deuxième période, il peut presque s'estimer heureux de rentrer avec un point.