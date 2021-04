Le Standard opte pour la continuité et prolonge Mbaye Leye

Le Standard a annoncé ce vendredi la prolongation de Mbaye Leye en tant qu'entraineur principal. Débarqué en bord de Meuse à la mi-saison pour remplacer Philippe Montanier, l'entraîneur sénégalais a emmené les Liégeois en finale de la Coupe de Belgique mais n'a pas réussi à se qualifier pour les play-offs 1. La durée du contrat n'est pas encore connue.

Le Standard a également annoncé la prolongation de Patrick Asselman dans son communiqué :

"Le Standard de Liège et Mbaye LEYE ont décidé de poursuivre leur collaboration au-delà de cette saison.

Incarnant les valeurs de passion, de fierté et de ferveur si chères à notre club et à ses supporters, Mbaye s’inscrit pleinement dans notre projet sportif actuel et continuera le travail entamé depuis janvier avec Patrick ASSELMAN, également reconduit.

Le Standard de Liège félicite Mbaye LEYE pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur sous nos couleurs".