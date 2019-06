Le Standard nouveau est arrivé....à Namur

Le nouveau visage du Standard, ce sont des nouveaux visages au Standard. Preud’homme et sa Direction ont fait fort : le mercato est copieux, coûteux, et rapide.

Au total, jusqu’à présent, dix arrivées, dont un gardien : Vanja Milinkovic-Savic, 22 ans, plus de 2 mètres, ex International Espoir serbe.

En défense, Mergim Vojvoda, lateral droit venu de Mouscron, jadis formé à Sclessin.

Hier, le latéral gauche français Nicolas Gavory, venu d’Utrecht, a fait bonne impression.

Sur le flanc gauche, l’ex brugeois Anthony Limbombe est prêté par Nantes. Sur le droit, Boljevic a été acheté à Waasland-Beveren.

En milieu de terrain, dans le dos des attaquants, l’ancien Hurlu Selim Amallah, et son volume de course.

Enfin devant, Obi Oulare a été définitivement transféré de Watford en mai dernier.

Ajoutons le buteur urugayen de Courtrai Felipe Avenatti, et surtout Zinho Van Heusden, racheté à l’Inter, et véritable coup d’éclat de la Direction liégeoise. Au total, jusqu’à présent, 26,7 millions d’Euro ont été dépensés.

Bien sûr, les départs de Djenepo (Southampton : 20 millions) et de Marin (Ajax : 12,5 millions), qui s’ajoutaient à celui de Luyindama (Galatasaray : 8 millions), vont laisser un vide, mais ont rapporté une manne financière propice à un mercato ambitieux.

MPH et M’baye Leye ont donc toutes les raisons de se montrer satisfaits et optimistes. On aurait voulu leur poser la question, ça n’a hélas pas été possible, vraiment dommage ! D’autant que pour des raisons de vacances (bien méritées), le Directeur général et le Président étaient absents. Enfin, les nouveaux joueurs ne pouvaient venir à notre micro parce qu’ils n’ont pas encore été présentés à la Presse. Bref, frustrant, mais on a pu recueillir les réactions des nombreux supporters présents à Namur. Et de manière générale, ce Mercato Rouche " été 2019 " suscite enthousiasme, confiance, et ambitions.