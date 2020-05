Le Standard met fin au contrat de Luis Pedro Cavanda et Orlando Sa

Luis Pedro Cavanda et Orlando Sa ne sont plus joueurs du Standard de Liège.



"Le Standard de Liège et Luis Pedro Cavanda viennent de résilier de commun accord le contrat qui les liait", annonce le club liégeois sur son site internet. "Notre club souhaite au défenseur belgo-angolais une bonne continuation pour la suite de sa carrière professionnelle".



Le défenseur ne s’est jamais totalement imposé à Sclessin, il aura disputé 60 matches sous le maillot rouche entre août 2017 et mars 2020. Il n'a pas joué la moindre rencontre cette saison.



Arrivé libre du Maccabi Tel Aviv à la fin de l'été 2016, Orlando Sa s'est révélé un redoutable buteur au point d'attirer l'intérêt du club chinois de Henan Jianye qu'il a rejoint en février 2018 pour près de 5 millions d'euros avant de revenir à Sclessin en juillet de la même année. Il n'y a plus effectué que des apparitions sporadiques avant de souffrir d'une rupture du tendon d'Achille la saison dernière. Orlando Sa, 31 ans, a marqué 25 buts en 61 rencontres. de Jupiler Pro League pour le compte du Standard.