Le Standard, le FC Liège et Charleroi rendent hommage à Robert Waseige, le "Mage aux cigares"

Au cours de sa longue carrière d'entraîneur, Robert Waseige, qui est décédé ce mercredi à l'âge de 79 ans, a dirigé de nombreuses équipes belges, où il a même effectué plusieurs passages. Le FC Liège, le Standard ou encore Charleroi ont tenu à lui rendre hommage.

Robert Waseige a été coach des Rouches à trois reprises, entre 1976 et 1979, entre 1994 et 1996 et en 2002.

"C’est une grande personnalité du football belge, connue et appréciée de tous, qui vient de nous quitter, a communiqué le Standard sur son site officiel. Depuis sa retraite sportive en 2005, il venait très régulièrement voir des matches à Sclessin et avait gardé une affection toute particulière pour notre club. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Un hommage officiel lui sera rendu à Sclessin lors de notre premier match à domicile de championnat programmé le 3 août prochain."

Robert Waseige avait débuté sa carrière de joueur au FC Liège, où il a joué durant quatre saisons. Il a ensuite été l'entraîneur du club de la cité ardente entre 1983 et 1992.

"Robert Waseige incarnait les valeurs du RFCL : Liégeois, formateur, humble, convivial et respectueux, a pour sa part souligné le RFC Liège. C’est sous la houlette du "Mage de Rocourt", que le RFCL a vécu ses plus belles années avec une génération de joueurs qui a marqué l’histoire du football belge. Avec son départ, c’est une page importante du club qui se tourne mais qui restera à jamais gravée dans nos cœurs et nos mémoires tant Robert faisait partie intégrante du club. Il ratait d’ailleurs rarement un match à Rocourt. A Aline, à Thierry, Frédéric et William, c’est toute la famille du RFCL qui adresse ses plus émues et sincères condoléances."

Robert Waseige a dirigé les Zèbres à trois reprises de juillet 1992 à juin 1994, de juillet 1997 à juin 1999 et d'octobre 2003 à avril 2004, en tant que directeur sportif lors de son dernier passage.

"L'odeur de ses cigares restera à jamais dans les travées de notre stade. Entraîneur emblématique du Sporting Charleroi, il avait conduit les zèbres en finale de la coupe de Belgique, en 1993. Il fut, également, honoré du titre d'entraîneur de l'année en 1994, a réagi le RCSC. C'est un Sporting Charleroi, affecté, qui présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches."