Le Standard lance un partenariat "d'envergure" avec la Fédération chinoise de Football

Le Standard a officialisé, jeudi dernier, un partenariat entre le club liégeois et la Fédération chinoise de Football, qui se déroulera sur les pelouses de l'Académie Robert Louis-Dreyfus.

"Ce partenariat vise à établir, dans l'Académie du Standard de Liège, un centre d'entraînement officiel de la Fédération chinoise en Europe, a souligné Pierre Locht, le Directeur de l'Académie RLD, au micro de Standard TV. La Fédération chinoise a la volonté de développer plusieurs centres d'entraînement en Europe, et pour la Belgique, elle a choisi l'Académie du Standard. C'est une grande fierté pour nous. A intervalles réguliers, elle va envoyer ici des équipes de jeunes. C'est aussi l'occasion pour nous de voir à l'oeuvre de jeunes joueurs chinois au sein de nos installations, et de pouvoir potentiellement en recruter un à l'avenir. C'est l'objectif du Standard et de la Fédération Chinoise de Football de pouvoir peut-être un jour voir un joueur chinois évoluer sur la pelouse de Sclessin."