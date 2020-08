Le Standard l'emporte 1-0 face au Cercle de Bruges sur un but de Bastien

Le Standard s’est imposé face au Cercle de Bruges. Au terme d’une rencontre où ils ont dominé leur adversaire du soir, les Liégeois ont assuré l’essentiel via Bastien. Le médian a bien pris à coeur son rôle de capitaine d’un jour en inscrivant le but de la victoire en début de seconde période.

Le Standard, qui évolue dans un Enfer de Sclessin bien vide, se crée la première opportunité juste avant le quart d’heure. Maxime Lestienne s’offre une frappe sèche de la droite, sans que ce ne soit dangereux. Sous le regard de Bruno Venanzi et de François Fornieri, les Rouches font le forcing. Laifis tente une frappe de loin et Maxime Lestienne est le grand animateur de cette soirée côté liégeois. Il oblige le gardien Warleson à une détente à ras de sol à la 38e minute. Dans la foulée, Kylian Hazard tente une réaction immédiate mais ne trouve pas le cadre du capitaine Amaury Bodart. Dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, Eden Shamir rate une occasion en or. Dans un trois contre trois, Lestienne finit par décaler l’Israélien mais sa frappe passe très loin du but. Au retour des vestiaires, le Standard prend méritoirement les devants. A la suite d’une bonne combinaison sur le flanc droit, Samuel Bastien hérite du ballon dans la surface, efface un homme et ouvre le compteur liégeois.

En fin de deuxième période, le Standard s’est fait peur à quelques reprises sans concéder de réelles occasions de la part d’une équipe du Cercle bien pauvre en termes de jeu. Il reste pas mal de travail à réaliser pour Paul Clement. Le Standard de son côté aura à coeur de travailler son animation offensive, Felipe Avenatti ne s’étant pas fort mis en évidence sur l’ensemble de la rencontre. C'est une première réussie pour Philippe Montanier.