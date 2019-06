Le Standard "hyperactif" sur le marché des transferts : Bonjour la concurrence...

Embouteillage sur les ailes et en attaque

Felipe Avenatti - © KURT DESPLENTER - BELGA

Sur les côtés, les arrivées de Mergim Vojvoda et de Nicolas Gavory pourraient être synonymes de départs. Avec Sébastien Pocognoli, Collins Fai, Luis Pedro Cavanda, Senna Miangue ou encore Reginal Goreux, il y a embouteillage pour les postes de latéraux.

Et que dire alors de la situation un étage plus haut : Moussa Djenepo est parti à Southampton, mais Aleksandar Boljevic (Waasland-Beveren), Dario Castro (Independiente Santa Fe) et Anthony Limbombe (Nantes) sont arrivés, alors que les enfants du club Mehdi Carcela et Paul-José Mpoku sont toujours bien là, tout comme Maxime Lestienne.

Dans l’axe, Razvan Marin a mis les voiles vers l’Ajax et n’a pas été remplacé par un profil identique, mais selon Michel Preud’homme, les solutions ne manquent pas actuellement pour le remplacer numériquement sur l’échiquier liégeois : Samuel Bastien, Gojko Cimirot, Uche Agbo (en transit ?), Selim Amallah…

Enfin, en attaque, les Liégeois sont proches de trouver un accord avec Bologne pour le transfert de Felipe Avenatti, brillant lors de son prêt à Courtrai la saison dernière. Sans oublier le transfert définitif d’Obbi Oulare, ainsi que les présences d’Orlando Sa, de Duje Cop (en transit ?) et de Renaud Emond… Là aussi, les places seront chères !

"Quand on sait ce qu’on veut et qu’on peut réaliser ce qu’on veut, autant le faire directement !, a affirmé Michel Preud’homme après le premier match amical du Standard disputé mercredi soir à Braine-l’Alleud (victoire 0-5). C’est toujours intéressant d’avoir ces joueurs le plus tôt possible pour les faire jouer ensemble et créer des automatismes. Chaque saison, il y a des entrées et des sorties, et on ne veut pas être pris au dépourvu en cas de sorties tardives. Et si tout le monde reste, il y aura de la concurrence ! Mais il y a beaucoup de matches, et on s’est rendu compte la saison passée, tant en attaque qu’en défense, que parfois il en manquait. On va essayer de ne plus avoir ce problème. Un entraîneur aimerait toujours avoir deux à trois profils différents à chaque poste, mais on sait que ce n’est pas possible."