Le Standard gaspille à Sclessin, Anderlecht obtient un point flatteur à 10

Ce partage ne fait clairement pas les affaires du Standard, 4e avec 35 points comme Gand et Charleroi. Anderlecht est pour sa part 10e avec 23 points soit huit de moins que Zulte Waregem, 6e.

Le Standard a donc recommencé à pousser mais n’est plus parvenu à marquer malgré l’exclusion de Sieben Dewaele (72e). Les Rouches ont notamment réclamé un penalty pour un contact entre Van Crombrugge et Lestienne (85e).

Le Standard et Anderlecht se sont quittés sur un partage 1-1 dimanche à Sclessin à l’occasion du Clasico. Largement dominateurs en première période, les Liégeois ont pris l’avantage grâce à Selim Amallah (40e) mais ont baissé la garde après la pause. Kemar Roofe en a profité pour faire mouche sur la seule frappe cadrée anderlechtoise (67e).

Le résumé de la rencontre

Le Standard gaspille à Sclessin, Anderlecht prend un point flatteur - © YORICK JANSENS - BELGA

Pour ce Clasico, Michel Preud’homme est notamment privé de Mehdi Carcela et Paul-José Mpoku, suspendus. Franky Vercauteren espérait quant à lui récupérer Nacer Chadli et Vincent Kompany mais aucun des deux Diables rouges n’est prêt physiquement.

Alors que la fumée provoquée par les fumigènes est toujours présente, le Standard se procure une première occasion avec Avenatti (2e). Anderlecht réagit timidement et tente d’imposer son jeu. Cela ne durera que cinq minutes. Les Rouches prennent ensuite la maîtrise totale de la rencontre avec des Bruxellois repliés dans leur camp. Un plat du pied de Lestienne (17e), une frappe croquée par Amallah (25e), un tir à distance de Boljevic (29e) : le Standard multiplie les opportunités… et finit part prendre l’avantage. Bien servi dans l’intervalle par Cimirot, Selim Amallah s’offre son sixième but de la saison d’un pointu précis (40e).

Récompensé de ses efforts, le Standard se repose sur ses lauriers au retour des vestiaires. Anderlecht ne fait pas grand-chose pour en profiter mais les blessures – musculaire pour Bastien (54e) et à la cheville pour Verschaeren (57e) – cassent le rythme et permettent aux hommes de Franky Vercauteren de surprendre le Standard. Peu après l’heure de jeu, un centre à première vue anodin de Luckassen est dévié par Gavory et atterrit pile sur la tête de Kemar Roofe. Seul dans le petit rectangle, l’attaquant anderlechtois peut égaliser facilement sur le seul tir cadré de son équipe dans cette rencontre.

Un but qui réveille soudainement le Standard, à nouveau incisif comme en première période. La deuxième jaune de Sieben Dewaele pour un tirage de maillot sur Amallah (72e) facilite la tâche des troupes de Michel Preud’Homme. Les opportunités fusent mais Boljevic (71e), Laifis (73e) et Amallah (77e) manquent de peu le but de la victoire.

En fin de rencontre, les Liégeois réclameront même un penalty pour un contact entre Maxime Lestienne et Henrik Van Crombrugge. L’arbitre le jugera non-fautif et distribuera une carte jaune à l’ailier liégeois.

Convainquant pendant une mi-temps, le Standard n’a pas fait le nécessaire en début de deuxième période pour se mettre à l’abri. Très décevant sur le plan du jeu, Anderlecht n’a rien montré de rassurant. Le seul point positif sera celui que les Mauves ramèneront de ce déplacement.