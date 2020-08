Le Standard finit sa préparation par un double succès contre Reims

À une semaine du début du championnat, les clubs belges terminent leur préparation par quelques matches amicaux. Le Standard affrontait Reims ce samedi après-midi lors d'une double confrontation qui a complètement tourné à l'avantage des Liégeois. Le premier match s'est soldé par un succès court mais suffisant des Liégeois, grâce à un but à distance de Mehdi Carcela (1-0). La deuxième rencontre s'est terminée sur le score net et sans bavures de 3-0 grâce à des buts d'Eden Shamir (18e), Michel Ange Balikwisha (45e) et Duje Cop (58e).

Durant leur préparation, les Rouches ont battu Waremme, Courtrai, Malines, Monaco et se sont inclinés face à OHL et Nice. Philippe Montanier a pu tester plusieurs tactiques mais aussi voir une large partie de son noyau à l'oeuvre.

Lors de la première rencontre du championnat, le Standard affrontera le Cercle de Bruges.