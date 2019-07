Le Standard fait craquer le Cercle en fin de match et assure l'essentiel

Le Standard a arraché la victoire en fin de match grâce à un but de Renaud Emond à la 88ème minute et un autre de Limbombe à la 94ème minute. La première mi-temps a manqué de rythme, mais elle a été marquée par un pénalty manqué par Renaud Emond… Les deux équipes se sont montrées beaucoup plus inspirées en deuxième période mais leurs gardiens se sont illustrés. Emond s’est ensuite rattrapé de la meilleure des manières en inscrivant le but libérateur de la 88ème minute. Limbombe a doublé la mise dans le temps additionnel, 0-2. Entre temps, Serrano avait été exclu pour une deuxième carte jaune. Les Rouches ramènent les trois points de Bruges et ils ont donc assuré l’essentiel.

Comme il y a eu beaucoup de mouvements dans les noyaux, le Français Fabien Mercadal a lancé pour ses débuts au Cercle six nouveaux et Michel Preud’homme quatre mais il a aussi aligné pour la première fois Arnaud Bodart. Le jeune gardien a d’emblée rassuré ses équipiers sur un ballon flottant de Kylian Hazard (6e).

Le Cercle s’est montré plus entreprenant notamment grâce à Stef Peeters, qui a travaillé avec le coach français la saison dernière à Caen. Toutefois, les contres du Standard faisaient mal mais Loic Badiashile, le gardien prêté au Cercle par l’AS Monaco, a dévié un penalty tiré par Emond (22e). Après un bon début, le public a eu droit à plus d’approximations en raison de la forte pluie rendant la pelouse glissante.

En première période, le Cercle était l’équipe la plus enthousiaste mais le Standard a tenu à changer les choses à la reprise notamment via un tir de Maxime Lestienne que Badiashile a capté en deux temps (48e). Dans l’autre camp, Bodart était également bien dans le match : il a sorti des poings un envoi d’Idriss Saadi (51e) et dévié une reprise de la tête de Jérémy Taravel (58e).

Entre-temps, le Standard s’est montré dangereux sur une frappe de Selim Amallah (57e). C’est le moment que Michel Preud’homme a choisi pour remplacer Aleksandar Boljevic par Mehdi Carcela (59e), qui s’est d’abord distingué par une frappe enroulée dans le coin opposé (71e). Mais si le gardien brugeois avait pu déjouer ce plan vicieux, il n’a rien pu faire sur un centre de Carcela en direction de Emond (88e, 0-1). Deux autres faits ont émaillé la fin de la rencontre : l’exclusion du défenseur brugeois Julien Serrano (90e+2) pour deux cartons jaunes et le retour réussi de Limbombe sur le terrains belges (90e+4, 0-2).