Le Standard et ses recrues déroulent en amical à Namur

Le Standard continue à soigner le spectacle dans ses matches de préparation. Après la victoire 0-5 à Braine, les Liégeois ont dominé aisément Namur (1-6).

Mergim Vojvoda (7e), Obbi Oulare (10e, 24e), Renaud Emond (29e) et Duje Cop (49e et 78e) ont alimenté le marquoir.



MPH a aligné quatre de ses recrues dès le coup d'envoi avec Vojvoda, Selim Amallah, Vanja Milinkovic-Savic et Anthony Limbombe. Les deux derniers ont fait leurs premiers pas avec la vareuse des Rouches.



Aleksandar Boljevic, autre transfert estival, est monté à la pause. Il a rapidement été remplacé, souffrant visiblement du poignet.