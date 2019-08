Le Standard et ses ex-hurlus font craquer Mouscron

Le Standard s’est imposé face à Mouscron (3-1), ce dimanche à Sclessin. Les buts liégeois ont été inscrits par Maxime Lestienne et Selim Amallah, deux anciens de l’Excel, et Renaud Emond.



Battus le week-end dernier sur le synthétique de Saint Trond, les Rouches ont renoué avec la victoire.



La meilleure défense du championnat ne tient pas bien longtemps face à l’enthousiasme liégeois. Le jeu direct des Rouches fait des dégâts. Mouscron est dépassé. Le Maxime Lestienne, déchaîné, se charge de faire sauter le verrou hurlu à deux reprises. L’ex-joueur de l’Excel a fait mouche avec deux frappes croisées : une du droit et une du gauche (13e et 22e). Entre les deux, Vaso Vasic s’est interposé devant Lestienne (18e) et le capitaine Renaud Emond (20e).



Le Standard est en position de force. Il peut gérer. D’autant qu’il assomme son adversaire dès le retour. Il suffit de 14 secondes à Selim Amallah pour faire 3-0 (46e). Alerté par le VAR, Monsieur Laforge estime que le hors-jeu de position d’Emond n’a pas influencé l’action.



Le scénario est idéal et provoque peut-être un peu de déconcentration. Une mésentente entre Arnaud Bodart et Kostas Laifis se transforme en autobut (3-1, 51e).



Les Liégeois se crispent et reculent. Bernd Hollerbach s’énerve sur la touche après un contact viril entre Bokadi et Osabutey. Il est rappelé à l’ordre par l’arbitre (66e).



Le 3e succès en 4 matches de Preud’homme et ses joueurs n’est jamais vraiment mis en danger. Emond soigne ses stats personnelles en fin de rencontre (4-1, 88e).



Au classement, le Standard se cale dans le sillage du FC Bruges et de Malines, 10 points chacun.