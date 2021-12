Le Standard et Nicolas Raskin n'ont "pas le droit à l'erreur" contre Charleroi : "On veut intégrer le Top 8"

Chaque année, les rencontres entre le Standard et Charleroi déchaînent les passions, et le match de ce dimanche ne dérogera pas à la règle : six points séparent les deux équipes (les Carolos occupent la cinquième place avec 26 unités, les Liégeois pointent en douzième position), toutes deux en lutte pour une place dans le Top 4 en fin de saison.

Après leur défaite le week-end dernier à Gand (3-1) et leur qualification en Coupe de Belgique (2-0), les Rouches vont donc jouer leur troisième match en l'espace de huit jours, et ce ne sera pas une partie de plaisir face aux Zèbres...

"Tout le monde connaît l’importance de ce match face à Charleroi, a souligné Nicolas Raskin en conférence de presse en début de semaine. Contre eux à la maison, on n’a pas le droit à l’erreur. Je suis persuadé qu’on a les armes et la qualité pour terminer dans le Top 4. Ce match face à Charleroi pourrait nous permettre d’intégrer le Top 8, il faut absolument avoir cet objectif. Ce sera un match crucial : on gagne, on revient à trois points d’eux, on perd, cela nous fait deux défaites d’affilée avant d’aller à l’Antwerp, cela devient compliqué. Nous serons prêts pour jouer ce match. Une victoire en Coupe, c’est la meilleure préparation possible avant d’affronter Charleroi. Le coach apporte au groupe beaucoup de sérénité. Avant Bruges par exemple, on avait un plan, on savait ce qu’on devait faire et comment le faire. Cela nous fait vraiment du bien ! Grâce à sa confiance, nous sommes plus sûrs de nous."