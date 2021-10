Le Standard et Mbaye Leye, c'est fini : Les Liégeois à la recherche d'un nouvel entraîneur

Standard-Malines : le résumé - Pro League : J10 - 01/10/2021 Au terme d’une rencontre très mouvementée car interrompue à deux reprises à cause des supporters liégeois très en colère en début de match, le FC Malines s’impose 3 à 1 face aux joueurs du Standard désemparés, baladés et hués en première période. Malgré une seconde mi-temps plus équilibrée dans les tribunes et mieux gérée par les Rouges, les Liégeois ne sont pas parvenus à convaincre.