Le Standard et l'Union Saint-Gilloise partagent lors d'un match amical disputé à huis clos

Le Standard a partagé (1-1) face à l'Union Saint-Gilloise, ce mardi après-midi, à l'occasion d'un match amical disputé à huis clos à l'Académie Robert Louis-Dreyfus.

Les Unionistes affronteront Roulers au Stade Joseph Marien dimanche en ouverture du championnat de D1B, alors que les Liégeois recevront Zulte-Waregem samedi pour leur première à Sclessin lors de la deuxième journée de Pro League.

La rencontre a notamment été marquée par les retours de Collins Fai (suspendu contre le Cercle de Bruges), de Bope Bokadi (sur le banc par précaution) et de Paul-José Mpoku après leurs vacances prolongées suite à leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations.

Vanja Milinkovic-Savic, qui est actuellement la doublure d'Arnaud Bodart, s'est illustré en arrêtant un penalty botté par Faïz Selemani peu avant le quart d'heure de jeu.

Le milieu de terrain liégeois Paul-José Mpoku n'a pour sa part pas laissé l'occasion de marquer sur penalty après une faute commise sur Anthony Limbombe (53' 1-0). Les Bruxellois ont égalisé un peu plus d'un quart d'heure plus tard via Serge Tabekou, qui a trompé Jean-François Gillet (71' 1-1).