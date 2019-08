Le Standard en tête d'un classement particulier

Cercle Bruges - Standard : Le résumé - Pro League - 1ère Journée - 27/07/2019 Le Standard a arraché la victoire en fin de match grâce à un but de Renaud Emond à la 88ème minute et un autre de Limbombe à la 94ème minute. La première mi-temps a manqué de rythme, mais elle a été marquée par un pénalty manqué par Renaud Emond… Les deux équipes se sont montrées beaucoup plus inspirées en deuxième période mais leurs gardiens se sont illustrés. Emond s’est ensuite rattrapé de la meilleure des manières en inscrivant le but libérateur de la 88ème minute. Limbombe a doublé la mise dans le temps additionnel, 0-2. Entre temps, Serrano avait été exclu pour une deuxième carte jaune. Les Rouches ramènent les trois points de Bruges et ils ont donc assuré l’essentiel.