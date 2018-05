Le Standard écrase Genk 5-0 et se rapproche à quatre points du Club de Bruges

Mehdi Carcela , sans aucun doute l'Homme du Match, a inscrit les premier (9') et dernier (88') buts de la rencontre, alors que Renaud Emond (51'), Edmilson (79') et Duje Cop (83') ont également participé à la fête lors d'une seconde période à sens unique.

Mais cinq minutes plus tard, Mehdi Carcela fait vibrer pour la première fois de l'après-midi le public liégeois : sa frappe lointaine et a priori anodine trompe un Danny Vukovic très peu à l'aise sur sa ligne : 1-0 !

Le Standard déroule en seconde période

Renaud Emond - © YORICK JANSENS - BELGA

La fin de la première période voit le Racing Genk se créer plusieurs opportunités, mais... Paul-José Mpoku intervient à deux reprises pour écarter le danger et éviter une éventuelle égalisation limbourgeoise.

Mais les Liégeois sont les Liégeois les plus actifs en début de seconde période. Mehdi Carcela se lance dans un raid dont il a le secret et slalome dans la défense de Genk, Joseph Aidoo intervient, mais... offre bien malgré lui un caviar à Renaud Emond, qui n'a plus qu'à propulser le ballon au fond du but vide : 2-0 (52') !

Dans la foulée, Alejandro Pozuelo, fraîchement monté au jeu, se retrouve en mesure de réduire le score, mais l'Espagnol s'emmêle les pinceaux devant un but quasiment vide (58').

Il est écrit que ce succès ne peut échapper aux troupes de Sa Pinto, et à la 79ème, Edmilson se lance à son tour dans un festival de dribbles et trompe Danny Vukovic d'une frappe enroulée et imparable : 3-0 !

En fin de rencontre, Duje Cop, qui vient de remplacer Renaud Emond, s'invite à la fête en inscrivant le quatrième but liégeois après un nouveau travail de préparation signé Mehdi Carcela.

Flamboyant ces dernières semaines, l'ailier belgo-marocain ponctue sa prestation cinq étoiles par un second but personnel en toute fin de rencontre : 5-0, le Standard s'est amusé face à la seule équipe qui avait réussi à le battre depuis le début de ces play-offs I !