Le Standard domine une équipe d’Ostende à deux visages et garde la tête du classement

Le Standard a battu Ostende 1-4 à l’issue d’une rencontre plus difficile que le score ne le laisser présager. Les Rouches ont d’abord ouvert le score en concrétisant logiquement leur domination après 21 minutes de jeu par Maxime Lestienne. Ostende a alors réagi de la meilleure des manières en égalisant dix minutes plus tard. Un but de Sakala, l’homme de la première période. Les Côtiers terminent en fanfare cette mi-temps mais ne parviennent pas à concrétiser leurs nombreuses nouvelles occasions. Et ils le regrettent au retour des vestiaires. Le Standard reprend les commandes, grâce à Samuel Bastien (54e) au terme d’une jolie action collective. Lestienne réalise ensuite un doublé, pour son cinquième but de la saison. Cimirot conclut à la 80e, 4-1. Le Standard reprend sa marche en avant en tête du championnat.

Résumé de la rencontre

A l’approche du quart d’heure de jeu, le Standard prend possession du rectangle adverse et ses occasions sont de plus en plus concrètes. A la seizième minute, William Dutoit doit d’ailleurs sortir un très gros arrêt à la suite d’une jolie frappe de Bastien déviée. Le gardien ostendais permet aux siens de conserver le zéro, pour l’instant… Mais la domination se concrétise à la 21e minute par un but de Lestienne qui profite de multiples erreurs adverses, c’est 0-1. Beaucoup trop d’approximations de la part d’Ostende sur cette action, Maxime Lestienne en profite pour inscrire le quatrième but de sa saison.

Alors qu’on pense les côtiers assommés par cette ouverture du score, ils égalisent à la 31e. Sakala conclut d’un gros coup de tête une belle action, c’est un peu trop facile dans la surface pour le Zambien, la défense des Rouches était un peu ailleurs, ça fait 1-1.

Ostende est en confiance et prend l’ascendant en cette fin de première mi-temps. Sakala est dans tous les bons coups ! La mi-temps arrive à point nommé pour les Rouches face à des Ostendais entreprenants et dangereux en cette fin de première période.

Le Standard se réorganise au retour des vestiaires. Et les hommes de Michel Preud’homme voient leur patience récompensée à la 54e minute à l’issue d’une phase intelligemment jouée. Samuel Bastien trompe Dutoit pour le premier but de sa saison 1-2, les Rouches reviennent aux affaires dans cette rencontre.

Lestienne y va ensuite de son doublé avec un joli but pour faire le break dans cette rencontre et inscrire son cinquième but cette saison. A un peu plus d’une demi-heure du terme, le Standard semble s’être mis à l’abri.

Et les Liégeois sont gourmands, ils inscrivent ensuite le 4-1 par Cimirot à dix minutes de la fin de rencontre. Ils s’assurent ainsi de conserver la tête du championnat.