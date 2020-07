Le Standard domine Courtrai en amical malgré une fin de match compliquée

Le Standard s'est imposé 3-2 face à Courtrai samedi après-midi lors d'un match amical de préparation disputé à huis-clos sur le terrain de l'Académie Robert Louis-Dreyfus. Les Rouches ont dominé la rencontre et marqué à trois reprises avant de commettre deux grosses erreurs défensives en fin de rencontre. Les hommes de Montanier disputaient leur deuxième match d’avant-saison et voulaient confirmer après leur plantureuse victoire, forgée mercredi dernier, 5-0 face à Waremme (D2 Amateurs).

Le temps forts du match Le Standard aligne un onze de base qui se rapproche de son équipe type. On notera quand même les absences de Cimirot et Lestienne blessés et celle d’Oulare qui commence la rencontre sur le banc. Starting XI: Bodart, Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory, Raskin, Bastien, Amallah, M. Carcela, Avenatti & Dragus#STAKVK #COYR pic.twitter.com/UqBaplOlFQ — Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 4, 2020

Dragus a dû quitter la pelouse suite à un coup direct en milieu de première mi-temps. - © RTBF C'est le Standard qui prend directement le match en main. Les Liégeois dominent le premier quart d’heure. La plus grosse occasion tombe à la 16ème minute. Le centre de Carcela arrive chez Dragus. Sa reprise passe au-dessus du but de Maxime Deman, le jeune gardien courtraisien de 18 ans. A la 26e minute coup dur pour Dragus, victime d’un coup direct à la cheville gauche. Le jeune roumain cède sa place à l’international burkinabé Tapsoba.

Felipe Avenatti ouvre la marque à la 35ème minute. Le Standard mène 1-0 à la mi-temps. - © JOHN THYS - BELGA Le Standard obtient sa meilleure occasion à la demi-heure de jeu. Superbe frappe de Mehdi Carcela qui termine sur la barre transversale. Les Liégeois confirment leur domination à la 35e minute. L’ex-courtraisien, Avenatti, très bien servi par Fai, donne l’avance aux Liégeois. C’est 1-0. Juste avant la mi-temps les hommes de Montanier ratent le break. Belle combinaison entre Amallah et Avenatti. Le Belgo-Marocain se retrouve seul devant Deman et place au-dessus du but de Courtrai. C’est 1-0 à la mi-temps. Le Standard rentre au vestiaire avec une avance méritée.

Comme prévu le coach liégeois change son onze de base pour débuter la seconde période. Seul Tapsoba, qui a remplacé Dragus blessé, reste sur le terrain. La compo pour la 2ème mi-temps: Henkinet, Vojvoda, Nekadio, Dussenne, Pavlovic, Bope, J. Carcela, W. Balikwisha, M-A. Balikwisha, Tapsoba & Oulare#STAKVK #COYR — Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 4, 2020