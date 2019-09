Le Standard dispose d'Eupen sans forcer, doublé pour Boljevic

Le Standard continue son impressionnant parcours en Pro League. Les Liégeois ont parfaitement négocié l’après Europa League et ont facilement dominé Eupen (3-0). Kosta Laifis et Aleksandar Boljevic, auteur d’un doublé, ont scellé la 6e victoire " rouche " de la saison en championnat. Eupen hérite de la dernière place.



Avec Zinho Vanheusden titulaire et capitaine, le Standard met la pression d’entrée avec un coup franc dévié de Nicolas Gavory (2e), une reprise contrée de Selim Amallah (5e). Il y a déjà du but dans l’air et il ne tarde pas à tomber. Les Eupenois, spectateurs, laissent Kostas Laifis s’infiltrer dans l’axe. Le défenseur s’ouvre une fenêtre de tir et décoche une frappe croisée précise qui termine sa course dans le petit filet d’Ortwin De Wolf (1-0, 6e).



La domination liégeoise est impressionnante. Samuel Bastien (17e) et Bope Bokadi (19e) tentent leur chance. Amallah se promène à son tour dans la défense germanophone. Son envoi puissant est détourné par De Wolf (21e).



Eupen, toujours en quête de sa première victoire, est privé de ballon et complètement dépassé. Et pourtant Adalberto Peñaranda ne passe pas loin du hold up. Son tir, légèrement dévié, frôle le montant (23e). Les " Rouches " ont reçu le message et se mettent à l’abri. Bien aidés par les largesses de la défense eupenoise. Gavory trouve Aleksandar Boljevic qui inscrit le 2-0 d’une jolie tête plongeante (2-0, 27e). Le break est fait. Le Standard peut doser ses efforts en prévision du calendrier chargé qui l’attend.



Le tempo et l’intensité baissent d’un cran. Eupen en profite pour cadrer sa première frappe via Peñaranda (50e). Sclessin s’assoupit doucement quand Boljevic réveille les fans. Il se joue de Saeid Ezatolahi et ajuste De Wolf d’un tir tendu (3-0, 61e). Jordi Amat a été exclu directement pour une semelle sur Gavory après consultation de la vidéo (81e). Bokadi (85e), Carcela, monté au jeu, (87e) et Fai (88e) auraient pu corser l’addition. Ils ont manqué de précision dans le dernier geste.



Le Standard trône toujours en tête du classement avec 18 points.