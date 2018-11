Le Standard dispose d'Eupen et repart du bon pied

Le Standard a entamé sa deuxième partie de championnat avec un succès contre Eupen. Dominateurs et sereins, les Liégeois ont fait la différence sur deux phases arrêtées en première période : un coup franc de Milos Kosanovic et un penalty de Paul-José Mpoku. Polo a ensuite signé un doublé (3-0). Ils réintègrent provisoirement le Top 6.

Les absences de Luyindama (suspendu) et Emond (nuque bloquée) forcent Preudhomme à remanier son onze de base. Sà et Kosanovic, appelés à les remplacer, sont au rendez-vous malgré le manque de rythme. Ils n’ont plus été titulaires de le 26 septembre en Coupe.



L’attaquant portugais alerte Van Crombrugge après ... 14 secondes. Le défenseur serbe prouve lui que son pied gauche n’a rien perdu de sa précision. Il ouvre le score sur un coup franc dévié par le mur eupenois (19e, 1-0). Le Standard maîtrise le jeu et le tempo avec un Carcela très en jambes sur le flanc droit. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Bastien à la demi-heure. Touché à la pommette et un peu sonné dans un contact, le médian tente de poursuivre avant de renoncer après quelques minutes. Agbo le remplace.



Les Liégeois ont retenu la leçon du match aller et ne relâchent pas leur effort. Laifis, aligné au back gauche, s’arrache et est accroché dans le rectangle par Bushiri. Monsieur Boterberg indique le point de penalty. Mpoku le transforme d’un tir puissant et précis (39e, 2-0). Makelélé sort Bushiri pour Milicevic à la pause mais le Standard garde le contrôle. Lestienne jaillit dans l'axe sur une bonne passe de Mpoku. Van Crombrugge se détend pour éviter le 3-0 (51e). Le gardien des Pandas intervient encore sur tête de Sà (58e). Eupen ne parvient pas à peser sur la défense des Rouches et s'incline logiquement. Captain Polo s'est offert un doublé et a fixé le score final à 3-0 (79e).



MPH et ses hommes, qui restaient sur un 5 sur 15, ont débuté de la meilleure de manière ce deuxième tour. En attendant les résultats de leurs concurrents directs, les voilà 5es avec 26 points. Eupen est coincé en 11e position.