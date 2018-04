Le Standard dispose d'Anderlecht et revient à 3 longueurs des Mauves

Le Standard s’est imposé ce mercredi soir à domicile face à Anderlecht (2-1) lors de la 4ème journée des Playoffs I de Pro League. Les Rouches ont pu compter sur Emond et Carcela pour revenir à trois points de leur adversaire du soir. Les Mauves loupent une belle occasion de mettre la pression sur le leader brugeois.

Le résumé de la rencontre

Les deux formations se montrent entreprenantes dès le début de la rencontre. Les Mauves se créent la première grosse opportunité. Sur une superbe ouverture en profondeur de Trebel, Morioka se présente seul face à Ochoa mais le gardien mexicain s’interpose (8’).

La première réaction du Standard fait déjà mouche. Sels tente une étonnante intervention du pied sur un centre d’Edmilson et se loupe complètement. Emond est le plus prompt à réagir et donne l’avance aux Rouches (10’). Le buteur belge signe là son 11ème but lors de ses 16 dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Anderlecht reprend le contrôle de ballon mais peine à se projeter vers l’avant. Les Liégeois attendent patiemment d’exploiter les espaces. Comme sur cette frappe lourde de Fai que Sels doit boxer des poings (18’).

Le Sporting a quelques possibilités mais rien de suffisamment franc. Mais à l’approche de la pause, les hommes de Vanhaezebrouck se réveillent.

Sur une percée de Saief, le ballon revient aux abords de la surface pour Kums qui tente sa chance en un temps. Son tir est limpide mais finit sa course sur le poteau gauche d’Ochoa. Le jeu se poursuit et le Standard ne parvient pas à se dégager. Saief récupère et s’essaie à son tour. Sa tentative du gauche est sauvée par le portier liégeois (39’). Alors que Sclessin croit l’orage passé, Trebel se rappelle à leurs souvenirs d’une reprise du gauche à l’entrée du rectangle qui trompe Ochoa grâce à une déviation malheureuse de Koutroubis (40’). Les deux formations regagnent les vestiaires dos à dos.

A l’image de la première période, le début de la seconde manque de folie. Même si Marin (48’) et Obradovic (53’) alertent les gardiens adverses.

Comme souvent dans ce genre de match, la situation se débloque sur un exploit individuel. Carcela, repositionné dans l’axe au retour des vestiaires, fixe Obradovic et trompe Sels d’une bonne frappe sèche (60’). Sclessin et Sa Pinto sont aux anges.

Le tempo faiblit mais le RSCA tente tout de même le tout pour le tout. Sur une nouvelle infiltration de Saief, Ganvoula , monté au jeu à la place d'un Teodorczyk fantomatique, bute sur Ochoa à bout portant (78’). Dans la foulée, Bruno donne des sueurs froides aux Rouches mais son centre devant le but ne trouve pas preneur (81’).

Incapables de se montrer beaucoup plus dangereux, les Anderlechtois loupent une belle occasion de revenir à la hauteur du FC Bruges et de mettre la pression sur le leader. Les Liégeois profitent de cette courte victoire pour se rapprocher à trois longueurs du Sporting.