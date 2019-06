Le Standard dévoile des nouveaux maillots assez classiques

Standard de Liège NEW BALANCE Kits 2019-2020



Avec beaucoup de fierté, nous vous présentons nos nouveaux équipements @newbalance Home, Away et gardien ????



Met trots stellen we jullie onze nieuwe @newbalance Home, Away en Keeper uitrustingen voor ????#RSCL #COYR pic.twitter.com/ZnLtUhIdKz