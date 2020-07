Le Standard de Montanier semble d'attaque en défense... mais résistera-t-elle au mercato ?

Au terme de deux semaines d'une préparation essentiellement basée sur la remise en forme et le travail physique, le Standard de Philippe Montanier a répondu présent samedi en s'imposant 3-2 face à Courtrai.

Le successeur de Michel Preud'homme à la tête des Rouches a pu aligner ce qui ressemble quasiment à une équipe type en première période - en l'absence de Maxime Lestienne et Gojko Cimirot, présents dans la tribune pour encourager leurs coéquipiers, voire de Mergim Vojvoda, Merveille Bokadi et Obbi Oulare, montés à la pause -, et a notamment testé un quatuor défensif qui pourrait avoir fière allure au début de la saison prochaine...

Dans l'axe de la défense, Zinho Vanheusden et Kostas Laifis sont des titulaires indiscutables, et malgré la grosse semaine de travail qu'ils avaient derrière eux, ils n'ont pas eu trop de difficultés à contenir les offensives courtraisiennes.

A la pause, les deux hommes ont été remplacés par Noë Dussenne et le jeune Congolais John Nekadio, 18 ans. Le "petit" (tout est relatif, ce colosse mesure 1m94 et pèse 93 kg...) frère de Christian Luyindama a montré de belles choses, notamment à la relance, mais il est sans doute encore un peu "tendre" pour prétendre à une place dans l'effectif de Philippe Montanier. Nul doute que bien entouré, il pourra apprendre les ficelles du métier et grandir au sein du groupe...

Face à Courtrai, il a pu compter sur les conseils de Noë Dussenne, enfin de retour après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en août 2019... Une très longue absence !

"J'ai à présent de bonnes sensations, mon genou est top !, a dévoilé le défenseur central belge après la rencontre face à Courtrai. Ces neuf derniers mois ont été très difficiles. Après six mois sur la touche, j'ai pu reprendre l'entraînement pendant une semaine... avant le confinement. Je ne me suis donc pas arrêté pendant le confinement. Maintenant, il est clair que je dois rattraper le rythme, et c'est avec des matches comme celui-ci que ça va revenir. Je dois guider John, Damjan (Pavlovic, aligné au poste d'arrière gauche, ndlr), mais c'est bien : quand j'étais jeune, j'appréciais qu'un plus ancien me guide également. Cela commence à être mon rôle de guider les jeunes !"

En défense centrale, le Standard peut aussi compter sur Merveille Bokadi, lui aussi de retour après s'être fait les croisés, et sur le jeune espoir franco-malien Moussa Sissako, 19 ans. Mais l'ancien joueur du PSG B souffre d'une fracture au pied droit et va manquer toute la préparation. Samedi, il était d'ailleurs présent dans la tribune, malgré ses béquilles.