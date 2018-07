Le Standard dans le flou à cinq jours de la Supercoupe

Mais comme Edmilson lors de la reprise - il s'était octroyé une semaine de vacances supplémentaire -, l'international marocain a séché l'entraînement : selon Sudpresse, Mehdi Carcela met la pression sur la direction liégeoise pour obtenir une revalorisation salariale. Il ne devrait en toute logique pas entrer en ligne de compte d'ici dimanche et la Supercoupe.

Battus 4-1 par le Celtic Glasgow en match amical samedi, les Liégeois ont repris le chemin de l'entraînement lundi avec un groupe quasiment au complet. Manquent toujours à l'appel les Mondialistes Guillermo Ochoa (le Mexicain sera de retour vendredi) et Mehdi Carcela , qui aurait dû retrouver ses coéquipiers hier.

La Coupe du Monde est à peine terminée que l'heure est déjà à la reprise du championnat sur les pelouses belges. En lever de rideau, le Standard ira défier le Club de Bruges sur ses terres, dimanche, dans le cadre de la Supercoupe. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que Michel Preud'homme et ses troupes sont dans le flou à cinq jours seulement de ce premier grand rendez-vous...

Une défense à trois qui ne fonctionne pas... pour l'instant

Samuel Bastien - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Le bilan du Standard en préparation à l'heure actuelle ? Six matches joués, trois défaites, deux partages et une seule victoire. Pas de quoi inquiéter outre mesure un Michel Preud'homme qui procède à de nombreux essais lors de ces rencontres, dont plusieurs se sont déroulées à huis-clos : défense à trois, titularisation de joueurs revenus de prêt (Milos Kosanovic) voire... déjà repartis (Farouk Miya), et intégration tout en douceur des nouvelles recrues (Senna Miangue, Samuel Bastien...).

Le onze aligné d'entrée face au Celtic sera-t-il aussi celui qui débutera la rencontre dimanche ? Difficile à imaginer, tant la défense à trois (Luyindama - Laifis - Kosanovic) a montré des signes de faiblesse (3-0 pour les Écossais à la pause).

Pour rappel, l'entraîneur du Standard a fait appel aux joueurs suivants : Gillet, Luyindama, Laifis (80' Vanheusden), Kosanovic (46' Pocognoli), Cavanda (46' Fai), Marin, Cimirot (76' Agbo), Edmilson, Mpoku, Djenepo, Emond (46' Cop).